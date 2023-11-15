الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الظهور الأول.. منتخب الشباب يواجه ليبيا في بطولة شمال إفريقيا

منتخب الشباب
منتخب الشباب

تترقب الجماهير المصرية الظهور الأول لمنتخب الشباب مواليد 2005، عندما يلتقى مع نظيره الليبي، في أولى مبارياته ببطولة شمال أفريقيا للشباب، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 11  إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة خمس منتخبات هي: تونس و مصر والجزائر والمغرب وليبيا.

وتعتبر مباراة اليوم هى بمثابة الظهور الأول لهذا الجيل الذى تم تكوينه قبل عدة أسابيع بعد تولى وائل رياض مهمة قيادة هذا الجيل، وهو أول احتكاك حقيقي لمنتخب الشباب المصري، خاصة أن الفريق بدأ أول معسكراته التدريبية في بداية  أكتوبر الماضي بالإسماعيلية، ولم يخض خلاله أى مباريات ودية، ثم خاض الفريق معسكرا مفتوحا بالقاهرة في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الماضي، قبل المعسكر الأخير الذى بدأ يوم 5 نوفمبر الجارى.

واختتم منتخب مصر للشباب إستعداداته لبطولة شمال أفريقيا بالدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، بدأ يوم 6 نوفمبر الماضي بمشاركة 26 لاعبا، أختتمه الفريق بمواجهة ودية أمام الفريق الأول بنادي الشمس فاز فيها بهدفين مقابل هدف، وهي التجربة الودية الوحيدة للفريق قبل السفر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا.

الأمر الذى يجعل مهمة شباب الفراعنة صعبة كون مباراة اليوم  أمام نظيره الليبي هي الأولى للفريق على المستوى الدولي وان كانت البطولة بشكل عام فرصة للاحتكاك المبكر قبل خوض المباريات الرسمية.

وربما يكون التحدى لدى وائل رياض أكثر منه لدى لاعبى المنتخب فى ظل الانتقادات التى طالت رياض منذ توليه مسئولية هذا الفريق ، حيث  يدخل لقاء اليوم أمام ليبيا رافعا شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة، تمنح لاعبيه دفعة معنوية وترفع جرعة الثقة لدى اللاعبين، من أجل المنافسة على المركز الأول في بطولة شمال أفريقيا.

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