وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لبطولة شمال أفريقيا

أعلن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، قائمة اللاعبين النهائية لبطولة شمال أفريقيا التي ستقام خلال الفترة من 11 وحتى 23 نوفمبر الجاري.

وكانت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، قد أسفرت عن مواجهة منتخب مضر ضد ليبيا يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر قبل مواجهة الجزائر يوم 17 من الشهر ذاته.

ويواجه منتخب الشباب نظيره التونسي يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري، قبل أن يختتم الفراعنة مشوارهم في البطولة بملاقتة المغرب يوم 21 نوفمبر الجاري.

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قائمة منتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا

ضمت قائمة منتخب مصر للشباب المُشاركة في بطولة شمال أفريقيا كلا من:

حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر، أحمد وهبة، أحمد جابر.

خط الدفاع: معتز محمد، أحمد عابدين، حسام عوض الله، محمد سمير، يوسف عبدالحفيظ، حسن أبو المعاطي، مهاب سامي.

خط الوسط: مروان محمود، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، محمد السيد، هادي عامر،عمرو خالد، عمر خضر.

خط الهجوم: مهند محمد، كريم سعيد، محمد زعلوك.

50 لاعبًا في القائمة الأولية

كانت القائمة الأولية لمنتخب مصر للشباب قد شهدت تواجد 50 لاعبًا، ضمن خطة الجهاز الفني لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين، واختيار أفضل العناصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر كامل وعلي طارق، ويوسف حمادة وأحمد وهبة، وحمزة خالد ومحمد عبدالفتاح.

خط الدفاع: طارق فوزي ومحمد عبدالمنعم، ويحيى مصطفي ومحمود لبيب، وعبدالله فؤاد وحسام عوض، وهشام محمد ويوسف أشرف، ومروان عصام وعبدالله حسن، ومحمد سامي وأحمد ناصر، ويوسف جمال وإبراهيم عادل، ومحمود سمير وعبدالرحمن محمد ربيعة.

خط الوسط: كريم الحسيني وعمر عبدالعظيم، وأحمد وحيد ومحمد عاطف، وعبدالرحمن صلاح وأدم وجيه، ويوسف وائل ومحمد عمرو، ويوسف محمد ومحمد رأفت، وفارس خالد ومحمد عماد، وإسلام تامر ويوسف عبدالله.

خط الهجوم: يوسف النجار وسليم سليمان، وبشار أشرف وأدهم بن شرقي، وأنس وائل ومحمد عبدالله وعمر أسامة حسن وفارس عكاشة، وفتحي فياض وعاطف الحكيم، وإسلام فؤاد ومحمد رأفت، وأحمد جبل وأحمد خالد.