الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

شددت سلطات الاحتلال ، صباح اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصي المبارك، ومنعت عددا من المواطنين من الدخول لأداء صلاة الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان بالضرب على مدخل باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصي، فيما منعت آخرين من الدخول.

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وزير الخارجية الأمريكى يطالب إسرائيل بوقف عنف مستوطنيها فى الضفة الغربية

وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها أيضا في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم خارج البلدة القديمة من الدخول إليها.

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وللجمعة الخامسة على التوالي تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة على المسجد الأقصى المبارك وسكان البلدة القديمة وتعوق الدخول إليهما، حيث لم يتجاوز في الجمع الأربع الماضية عدد المصلين سوى بضعة آلاف.

وزير الخارجية الأمريكى يطالب إسرائيل بوقف عنف مستوطنيها فى الضفة الغربية

وفي وقت سابق من اليوم، طالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان صحفي، أن بلينكن شدد في مكالمة هاتفيّة مع بيني جانتس، عضو مجلس الحرب المصغر، على ضرورة اتّخاذ خطوات لخفض التوتر في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرفين.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنين من انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في الضفة الغربية، خاصة التهجير القسري للمواطنين.

240 اعتداء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر
وسجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أكثر من 240 اعتداء ضد الفلسطينيين، مما يعكس زيادة كبيرة في وتيرة عنف المستوطنين، حيث بلغ المعدل اليومي سبعة حوادث مقارنة بثلاثة حوادث يوميًا قبل العدوان.

الإحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى صلاة الجمعة باب الأسباط القدس المحتلة

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