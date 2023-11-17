وزير الخارجية الأمريكى يطالب إسرائيل بوقف عنف مستوطنيها فى الضفة الغربية

طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي، أن بلينكن شدد في مكالمة هاتفيّة مع بيني جانتس عضو مجلس الحرب المصغر، على ضرورة اتّخاذ خطوات لخفض التوتر في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرفين.

يجدر الإشارة إلي أنه منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، صعدت قوات الاحتلال والمستوطنين من انتهاكاتها وجرائمها بحف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في الضفة الغربية، خاصة التهجير القسري للمواطنين.

240 اعتداء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر

وسجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أكثر من 240 اعتداء ضد الفلسطينيين، مما يعكس زيادة كبيرة في وتيرة عنف المستوطنين، حيث بلغ المعدل اليومي سبع حوادث مقارنة بثلاث حوادث يوميًا قبل العدوان.

وأسفرت انتهاكات المستوطنين إلى وقوع عمليات تهجير وإخلاء قسري لمجتمعات فلسطينية بأسرها خاصة في المنطقة المسماة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، عن ارتفاع ضحايا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية لـ197 شهيدًا منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد سقوط 7 شهداء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الضفة الغربية سجلت 396 شهيدًا منذ بداية العام الجاري.

من جانب آخر، أفاد "تليفزيون فلسطين"، نقلًا عن الهلال الأحمر، الجمعة، بأنه فقد الاتصال "بشكل كامل" مع طواقمه في مستشفى المعمداني في غزة.

يأتي هذا بعد أن أفاد الهلال الأحمر، بأن القوات الإسرائيلية هاجمت المستشفى، وسط دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في محيطه.