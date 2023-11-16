مواطنة تسخر من جنود إسرائيل: بلد لا أخلاقية تقتل أطفال بدعم أمريكي (فيديو)

قالت إحدى المواطنات، إنها تسخر من الجنود الإسرائيليين الذين يقومون بقتل أطفال غزة ونسائهم ومواطنيها العزل، معلقة: "مشوفناش جندي بيقاتل جندي شوفنا جندي بيقاتل طفل يبقا فين الحرب اللي بيقولوا عليها دي".

مواطنة تدعم القضية الفلسطينية

أكدت أن التاريخ سوف يكتب أن أمريكا وإسرائيل أنها بلاد اللأخلاقيات، كون أن أمريكا تدعم جيش الاحتلال على الرغم من أن القائمين على اتخاذ القرار في أمريكا أشخاص غير مؤهلين، لافتة إلى أن أمريكا وإسرائيل مجرمي حرب ومجرمي سلام.

https://youtu.be/U1y63tp3uPk

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.