الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضمير العالم يستيقظ.. تظاهرات حاشدة في مختلف الدول لدعم القضية الفلسطينية (فيديوجراف)

تظاهرات حاشدة في
تظاهرات حاشدة في مختلف ميادين العالم

ذاع صدى الأزمة الفلسطينية بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية في مختلف أنحاء العالم بعدما تناقلت شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي المشاهد المأساوية التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على مدار أكثر من شهر من قصف عشوائي للأبنية والمنشآت والمستشفيات وقيامهم بإبادة جماعية للفلسطينيين وتطهير عرقي.

خرجت على إثر ذلك تظاهرات حاشدة في مختلف ميادين العالم بأرقام ضخمة تندد بما يقوم به الاحتلال وتدينه وتطالب بسرعة توقفه عن تصرفاته الهمجية والتوقف عن دعمه وفرض العقوبات عليه أن أسمر في نهجة الوحشي.

فلسطين قطاع غزة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي تظاهرات

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