الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة جنين فى الضفة الغربية

غزة
غزة

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين في الضفة الغربية.

اشتباكات أمريكية إثر دعم إسرائيل 

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أكد تقديره لدور مصر.. وزير الخارجية الأمريكى يجرى اتصالًا مع سامح شكرى حول غزة

وفي سياق متصل، في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الخارجية الأمريكية، دارت اشتباكات عنيفة بين المراسلين والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر حول ما تعنيه التقارير الإسرائيلية عن العثور على أسلحة في مستشفى الشفاء.

حدث هذا قبل تأكيد الجيش الاحتلال، الذي لم يتم التحقق منه، بأنه عثر على "نفق للعمليات" ومركبة محملة بالأسلحة في مجمع المستشفيات في مدينة غزة.

وواجه ميللر تحديًا بشأن الاختلاف بين الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين في دعم تأكيد الحكومة الإسرائيلية بأن حماس لديها عقدة قيادة عسكرية في المستشفى وما قالته الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق عن العثور على ما يصل إلى عدد صغير من البنادق الهجومية والأسلحة النارية. أسلحة أخرى في المجمع.

وقال ميلر: "لا ينبغي أن تكون هناك أي بنادق هجومية في المستشفى"، مضيفًا: "نحن نتمسك بالتقييم الذي أجريناه قبل بضعة أيام".
 

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنه لن يتم إدخال أي مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح يوم الجمعة.

وقالت الأونروا في بيان لها إن كافة الاتصالات مقطوعة في غزة بسبب نقص الوقود، وهذا يجعل من المستحيل إدارة أو تنسيق قوافل المساعدات الإنسانية.

وقالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، إنه اعتبارًا من الغد، لن تتمكن الوكالة من إرسال شاحنات لنقل إمدادات المساعدات للفلسطينيين من الحدود مع مصر.

وقال توما لبي بي سي: "لقد حذرنا من تأثير الحصار على حياة الناس". "يبدو أن مكالماتنا تلقى آذاناً صماء".

غزة جنين إسرائيل الاحتلال 10 فلسطينيين

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