سياسى فلسطينى لـ"الدستور": مصر لن تبيع القضية الفلسطينية رغم ضغوطات الغرب

قال الباحث السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطلوب، إن الولايات المتحدة تقوم بدعم إسرائيل في كل المساعي لتزيد تنفيذ أحد أحلام إسرائيل وهو تهجير الفلسطينيين، وإلقاء الضوء على حساب مصر وهذا الأمر يرفضه الفلسطينيون والمصريون، كما أن الموقف المصري في هذا الإطار واضح وحازم.

الضغط على مصر ولكنها ترفض بيع القضية

وأضاف مطاوع، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إسرائيل والغرب يضغطون على مصر للقبول بالتهجير، وهناك الحديث عن تقديم مغريات تتعلق الوضع الاقتصادي أي أنه حل أجزاء للازمة المصرية مقابل القبول بالضغوطات للدول الغربية، وهذا الاعتقاد لن يحدث أبدا ولا يمكن أن تبيع مصر القضية الفلسطنية.

وتابع الباحث السياسي الفلسطيني، أن انتهاء الحرب أصبح شغلا شاغلا للمؤسسات الأمريكية والأوروبية والعالم، والحديث على يوم بعد الحرب من الذي سيدير غزة وما هي الطريقة، ولكن حتى الآن كل هذا نعتبره مجرد أفكار لأن الأمور تحتاج إلى أكثر من ذلك وإمكانية تطبيقها.

وأكد مطاوع أن حل الدولتين عاد مرة أخرى إلى جدول الأعمال، ولكن الاختبار الحقيقي هو بعد هذه الحرب، لأنه إذا تحدثنا عن حل الدولتين يعني أن إدارة غزة ستكون جزءا من حل الدولة، وهذا يمكن أن نراه بعد أن تنتهي الحرب بهذا الإطار، وأعتقد أن القضية الفلسطينية الآن في مفترق طرق خطير لم يسبق أبدا أن كانت في ذلك، ويجب أن تكون الجهود متضافرة ما بين السلطة والدول العربية حتى لا تتحول الأفكار التي تؤدي إلى أنهاء القضية الفلسطينية إلى واقع على الأرض.