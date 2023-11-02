الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد أبو بكر: الحرب على غزة تُهدد الاقتصاد العالمي بالركود

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

علق الإعلامي خالد أبو بكر، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، موضحًا تأثير هذه الأزمة علي الوضع في مصر.

وقال خلال تقديم برنامجه" كل يوم"، عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الخميس، إن هناك تقارير تتوقع حالة من الركود الاقتصادي العالمي وهذا شئ طبيعي بسبب تداعيات الازمة علي مجتمع الأعمال الدولي وحركة التجارة العالمية.

وأضاف أن هناك ارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي وتوقعات بكساد تضخمي يصيب العالم ودل المنطقة الأكثر تأثيرًا، موضحًا أن العالم كله متشابك وأي تأثير في هذا التشابك يؤثر علي كل الدول في العالم.

وأشار إلى أن هناك تحذيرات دولية من تأثيرات اقتصادية عنيفة للحرب الاسرائيلية علي قطاع غزة.

غزة اون كل يوم خالد أبو بكر الاراضي الفلسطينية المحتلة

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