الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال زقوت: الولايات المتحدة قادرة على وقف الحرب ضد غزة فورًا

جمال زقوت
جمال زقوت

قال الدكتور جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، إن الولايات المتحدة التي تهيمن اليوم على القرار السياسي والعسكري والأمني في اسرائيل، قادرة إن أرادت على وقف الحرب فورًا.

وأضاف “زقوت” اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة تتبنى الموقف الإسرائيلي العدواني من ناحية وفي نفس الوقت هي لا تريد أن تضع نفسها في حرج كبير أمام الانتهاكات الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وأوضح رئيس مركز الأرض للدراسات أن الولايات المتحدة تمنح الدعم المطلق لإسرائيل عسكريا وسياسيا وماليا وإعلاميًا، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين وضعوا أنفسهم طرفًا في حرب غير مسبوقة يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني.

الولايات المتحدة الحرب القاهرة الإخبارية

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