الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أكد تقديره لدور مصر.. وزير الخارجية الأمريكى يجرى اتصالًا مع سامح شكرى حول غزة

اتصال هاتفي بين شكري
اتصال هاتفي بين شكري وبلينكن

أعلن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتناول الاتصال تطورات أزمة قطاع غزة والجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع تداعياتها الإنسانية الخطيرة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الأمنية والإنسانية المتدهورة في غزة، حيث أكد شكري ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر أمس، لا سيما إقامة هدن وممرات إنسانية وأولوية وصول المساعدات اللازمة للقطاع، مع توضيح أن الهدف الأساسي ينبغى أن يتركز على الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وتطرق شكري إلى الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية المتمثلة في العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى دور الولايات المتحدة والأطراف الدولية المؤثرة في التدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وضمان نفاذ المساعدات بالشكل الكافي لاحتياجات القطاع، مشددًا كذلك على رفض مصر القاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره لجهود مصر في العمل على احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، وكذلك لدورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخروج الرعايا الأجانب، مشيرًا لحرص الجانب الأمريكي على مواصلة التنسيق مع مصر بشأن مختلف جوانب الأزمة.

غزة ممرات إنسانية دور مصر وزير الخارجية سامح شكري

الأكثر قراءة

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

هدنة الأربعين.. هل ينجح مجلس الأمن في وقف إطلاق النار؟

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

النيابة تلاحق عصابة السكر: حبس 3 وضبط وإحضار آخرين

عاجل.. فعاليات حزبية فى المحافظات دعمًا للرئيس: نؤيد الأنسب للبلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس