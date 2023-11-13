الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مستعمرون يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مستعمرون يقتحمون
مستعمرون يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستعمرين ، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك،  وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان، إن مستعمرين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة، حسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية. 

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد، الطلبة وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخله.

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363 قتيلًا فى صفوف جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة

اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر

وأصيب، فجر اليوم الإثنين، شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل 7 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر

وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شابين خلال تواجدهما أمام منزليهما في مخيم عقبة جبر، حيث أصيب أحدهما برقبته والآخر في الكتف وتم نقلهما إلى مستشفى أريحا الحكومي، ووصفت إصابتهما بالمستقرة.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين من مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، وهم: عدي عيسى السراديح، وبهجت زياد عبد الجواد، ووحيد المدهون، وعبد الناصر زربة، ومحمد مشهور كمال، وفوزي عوضات المقيطي، والأسير المحرر يوسف أبو داهوك.

وتخلل الاقتحام مواجهات وصفت بالعنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال في حي كتف الواد بالمدينة، ومخيم عقبة جبر.

 الاتحاد الأوروبى يدعو لإنشاء ممرات إنسانية فى غزة

ودعا الاتحاد الأوروبي يوم الأحد إلى "وقف فوري للأعمال العدائية" وإنشاء ممرات إنسانية في غزة، حسبما جاء في بيان صادر عن مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي في البيان إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة".

غارات عنيفة على خان يونس

وشن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على خان يونس، حيث تم استهداف مصنع غسان أبو دقة للبلوك، ومقبرة بني سهيلا المجاورة شرقي المدينة. كما شن غارات قرب مدينة حمد، ودمر مركز الشرطة التابع لها بعد استهدافه بالقصف.

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، غارات إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11100 فلسطيني، 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 27 ألف فلسطيني آخر، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" (عملية طوفان الأقصى) أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

 

 

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