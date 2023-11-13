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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

363 قتيلًا فى صفوف جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد القتلى في صفوفه منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر إلى 363 حتى الآن، بحسب ما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الولايات المتحدة تجري مشاورات جادة مع إسرائيل

وفي وقت سابق قال جاك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكى، إن الولايات المتحدة تجري مشاورات جادة مع إسرائيل بشان حماية المستشفيات في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه لا يمكن العودة إلى 6 أكتوبر عندما يتعلق الأمر بالحكم في غزة، لافتًا إلى أنه يجب أن يترك الأمر للشعب الفلسطيني؛ ليقرر كيف سيكون شكل حكمه المستقبلي.

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