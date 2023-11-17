الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دعاء لأهل غزة اليوم الجمعة.. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم

دعاء
دعاء

مع بداية يوم الجمعة يحرص المواطنين على الإكثار من الأدعية والأذكار ويزداد التساؤل لمعرفة  دعاء لأهل غزة اليوم الجمعة عبر جوجل، ويهتم آلاف من المسلمين حول العالم بالدعاء لأهالي فلسطين، وذلك منذ بدء عمليات طوفان الأقصى، لهذا يتطلع الأشخاص للتعرف على دعاء إلى أهل فلسطين اليوم.

دعاء لأهل غزة اليوم الجمعة.. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور دعاء لأهل فلسطين وغزة اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

دعاء لأهل فلسطين وغزة

  • اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.
  • اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.
  • اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.
  • اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.
  • اللهم منزّل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم وأذهب ريحهم اللهم آمين.
  • اللهمَّ ارفع الحصار عن غزة وانصر أهلها على الظلم والعدوان.
  • اللهم انصر إخواننا في فلسطين.
  • اللهمَّ انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وأعزَّهم.

صيغ للدعاء لأهل فلسطين

قال الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته على فيسبوك، إنه يجب الدعاء لأهل غزة يوم الجمعة بصيغ مختلة.

  1. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وحّد صفنا، واجمع شملنا، وفرق أعداءنا.
  2. اللهم مزقهم في الأرض شيعًا، وأرسل عليهم طيرًا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل.
  3. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصُبّ عليهم يا ربنا سوط عذاب، اللهم كن لهم بالمرصاد، فإنهم لا يعجزونك.
  4. اللهم كن لإخواننا في فلسطين عونًا ونصيرًا، مؤيدًا وظهيرًا يا قهّار يا متين.

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دعاء لفلسطين في يوم الجمعة

  • يارب في يوم الجمعة كن العَون والنّصر لأهلنا في فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت.
  • اللهم اجعل النصر قريبًا والفرج يأتيهم.
  • اللهم انصر الشعب الفلسطينى بحق يوم الجمعة، اللهم انصر أهل غزة اللهم انصرهم ولا تنصرعليهم
  • اللهم إنا نسألك أن تقبل شفاعتنا فيهم، اللهم جمع صفوفهم، واشف مصابيهم وارحم شهداءهم.
  • اللهم سدد رميهم وانصرهم على الصهاينة.
  • اللهم في يوم الجمعة انصر المرابطين المستضعفين من أهل فلسطين.. اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.
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