مع بداية يوم الجمعة يحرص المواطنين على الإكثار من الأدعية والأذكار ويزداد التساؤل لمعرفة دعاء لأهل غزة اليوم الجمعة عبر جوجل، ويهتم آلاف من المسلمين حول العالم بالدعاء لأهالي فلسطين، وذلك منذ بدء عمليات طوفان الأقصى، لهذا يتطلع الأشخاص للتعرف على دعاء إلى أهل فلسطين اليوم.

دعاء لأهل غزة اليوم الجمعة.. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور دعاء لأهل فلسطين وغزة اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

دعاء لأهل فلسطين وغزة

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.

اللهم منزّل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم وأذهب ريحهم اللهم آمين.

اللهمَّ ارفع الحصار عن غزة وانصر أهلها على الظلم والعدوان.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

اللهمَّ انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وأعزَّهم.

صيغ للدعاء لأهل فلسطين

قال الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته على فيسبوك، إنه يجب الدعاء لأهل غزة يوم الجمعة بصيغ مختلة.

اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وحّد صفنا، واجمع شملنا، وفرق أعداءنا. اللهم مزقهم في الأرض شيعًا، وأرسل عليهم طيرًا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصُبّ عليهم يا ربنا سوط عذاب، اللهم كن لهم بالمرصاد، فإنهم لا يعجزونك. اللهم كن لإخواننا في فلسطين عونًا ونصيرًا، مؤيدًا وظهيرًا يا قهّار يا متين.

اقرأ أيضا:

دعاء الصباح اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023

دعاء لفلسطين في يوم الجمعة