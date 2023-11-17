الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر اليوم الجمعة 17-11-2023

أدعية الفجر
أدعية الفجر

دعاء المؤمن لربه يُشعره بالراحة والطمأنينة، ودعاء المسلم يُقوي الإيمان في القلب ويجعله دائمًا في حالة من التوجه إلى الله تعالى، ويُحقق ما يريده المسلم من خيري الدنيا والآخرة، إذا كان وفقًا لشرع الله تعالى.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي صيغ من دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر الجمعة 17-11-2023.

 

دعاء الصباح 

دعاء يوم الجمعة: اللهم إني أسألك في هذا اليوم العظيم أن ترحمني وتغفر لي، وأن ترزقني من فضلك وكرمك، وأن تجعلني من عبادك الصالحين، وأن توفقني لما تحب وترضى.

 

اللهم إني أسألك أن تيسر لي أموري، وأن تشرح لي صدري، وأن تجعلني من عبادك المخلصين، وأن تجعلني من أحب عبادك إليك.

 

اللهم إني أسألك أن تنصر دينك، وأن ترفع راية الإسلام، وأن تنصر المسلمين في كل مكان.

 

اللهم إني أسألك أن تحفظ بلادنا من كل سوء، وأن تحفظ أهلها من كل مكروه.

 

اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، أسألك أن تجعلني في هذا اليوم من عبادك الصالحين، وحفظتني من كل سوء ومكروه، ورزقتني من فضلك وكرمك، ووفقتني لما تحب وترضى.

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أدعية الفجر 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.

 

اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار.

 

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

 

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

 

اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

 

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

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