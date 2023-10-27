تعرف على حكم قراءة القرآن بدون وضوء.. دار الإفتاء تجيب

يحرص المسلمون كل يوم بشكل مستمر على قراءة القرآن الكريم، ويدور في أذهانهم سؤال عن حكم قراءة القرآن بدون وضوء، وحسمت دار الإفتاء المصرية بفتوى صادرة عنها بهذا الجدل، إذ يحرص كافة المسلمون على الاجتهاد بالعبادات والطاعات مع اقتراب شهر رمضان المبارك وخاصة الصيام، وقراءة القرآن.

حكم قراءة القرآن بدون وضوء

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور حكم قراءة القرآن بدون وضوء.

وهناك بعض الأمور التي سيختلط على جميع المسلمون فهمها لذلك أعلنت الدار الحكم، ردا على التساؤل الذي ورد إليها، وقالت إنه لا يوجد مانع شرعًا من قراءة القرآن وذلك بغير وضوءٍ مع عدم مس المصحف؛ عملًا بقوله تعالى:

﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79].

وقال الدكتور علي جمعة محمد، بصفته مفتي الجمهورية السابق، بفتوى نُشرت له من خلال دار الإفتاء، عن حكم قراءة القرآن بدون وضوء، وإن أكثر العلماء أجمعوا على الحرمة لمس المصحف الشريف لغير المتوضئ؛ وأخذًا من الحديث:

«أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» رواه الإمام مالك في «الموطأ».

وبذلك فسروا قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون﴾ [الواقعة: 79]؛ وهو أن الضمير يعود على القرآن الكريم بالمصحف، وأن المطهرين هم الأشخاص المكلفون، وطهارتهم تكون هي من الحدثين الأكبر والأصغر، وأيضا من لم يشترط الطهارة لمس المصحف من العلماء أَوَّلُوا الآية الكريمة بأن الضمير سيعود على اللوح المحفوظ، وأن المُطهرين يكونوا هم الملائكة، أو بتأويلات أخرى.

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قراءة القرآن بدون وضوء

وبخصوص قراءة القرآن من غير وضوء، تابع “جمعة”، أنه يكون بناء على ذلك فالأولى الاتباع للجمهور للقائلين بوجوب الطهارة أثناء “لمس المصحف الشريف” للخروج من الخلاف؛ ولأن الخروج من الخلاف يكون مستحب، ولكن إذا قد تسبب الحرص على الوضوء بحمل المصحف ومسه بالوقوع في الحرج والضيق وأدى لهجران المصحف وضياع الأوراد فيتاح الأخذ بالقول الآخر والذي عليه طائفة من العلماء؛ وذلك لأن “الأمر إذا ضاق اتسع”، ومن وقع في حرج فليقلد من أجاز من العلماء.