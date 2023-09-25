الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عاجل.. فى حب القرآن الكريم.. بدء تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة "الفائزون"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت اللجنة المنظمة لـ “مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني”، بدء تلقي طلبات الاشتراك والمقاطع الصوتية للنسخة السابعة من المسابقة، وذلك لاختيار الأوائل الذين سوف يشاركون في المسابقة الدولية.

وتحمل مسابقة “الفائزون” في هذا العام اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بدعم وإشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس اللجنة العليا.

بدء تلقي طلبات الاشتراك في المسابقة 

وكشف عادل المصيلحي، المنسق العام والمدير التنفيذي، أن رئيس مجلس الوزراء وافق على إقامة فعاليات المسابقة الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني بـ محافظة بورسعيد، وذلك في الفترة من 2 إلى 6 فبراير من عام 2024، على أن تسبقها المسابقة المحلية المؤهلة لها.

وأعلن المنسق العام عن بدء تلقي الطلبات بداية من 25 سبتمبر الجاري وحتى 30 أكتوبر المقبل، علي أن يكون للمتسابقين المصريين والأجانب، ويشارك الأجانب عن طريق إرسال مقاطع صوت وفيديو، ويخضع التقييم من لجنة التحكيم، ويشارك الفائزون بالمسابقة المحلية في الدولية.

وأضاف المدير التنفيذي، أن لجنة تقييم المقاطع الصوتية سوف تبدأ أعمالها من 20 وحتى 25 أكتوبر المقبل، على أن يتم عقد اختبارات التصفية المحلية الأولى اعتبارًا من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، ويتم عقد التصفية المحلية الثانية من 21 وحتى 23 نوفمبر، كما تتم اختبارات التصفية الثالثة من 2 وحتى 4 يناير من عام 2024، وذلك لاختيار الأوائل وتحديد المشاركين في المسابقة الدولية.

ومن جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أهمية المسابقة، والتي تأتي من كونها تجمع مشاركين من جميع أنحاء العالم، وتعكس التقدم الحضاري والثقافى للدولة المصرية، كما تؤكد قدرة مصر على تنفيذ الفعاليات والمسابقات العالمية خاصة فى ظل الظروف التى يواجهها العالم.

وأشار إلى أن المسابقة تستهدف الوصول لفئة الشباب وتنمية مهاراتهم الدينية والثقافية، وأكد جاهزية محافظة بورسعيد لتنفيذ المسابقة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني
الفائزون مسابقة القرآن الكريم بورسعيد إنشاد الابتهالات الدينية دولية

مواد متعلقة

بدء العمل في مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق بورسعيد - المنزلة

8 لجان تجوب مدارس بورسعيد لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد

الغضبان يشارك فى اجتماع مجلس جامعة بورسعيد قبل بداية العام الدراسى الجديد

المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى تقبل متسابقين من سن 6 أعوام

تصدير كلينكر وصودا كاوية وتفريغ فحم وسيارات بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مصرع أب وابنه فى حادث انقلاب سيارة بطريق بورسعيد المطرية

ولد بورم خبيث.. والدة ريان تناشد باستكمال علاجه: "نفسي يتحرك زي باقي الأطفال"

محافظ بورسعيد يتابع رفع كفاءة جميع المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

عاجل.. لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن فرصة عمل جديدة

عاجل.. بعد اتهام زميلهم بالقتل.. تمرد نادر لضباط بشرطة لندن

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

عاجل.. اكتشاف تابوتين من الرصاص داخل غزة فى مقبرة عمرها 2000 عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى