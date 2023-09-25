عاجل.. فى حب القرآن الكريم.. بدء تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة "الفائزون"

أعلنت اللجنة المنظمة لـ “مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني”، بدء تلقي طلبات الاشتراك والمقاطع الصوتية للنسخة السابعة من المسابقة، وذلك لاختيار الأوائل الذين سوف يشاركون في المسابقة الدولية.

وتحمل مسابقة “الفائزون” في هذا العام اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بدعم وإشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس اللجنة العليا.

بدء تلقي طلبات الاشتراك في المسابقة

وكشف عادل المصيلحي، المنسق العام والمدير التنفيذي، أن رئيس مجلس الوزراء وافق على إقامة فعاليات المسابقة الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني بـ محافظة بورسعيد، وذلك في الفترة من 2 إلى 6 فبراير من عام 2024، على أن تسبقها المسابقة المحلية المؤهلة لها.

وأعلن المنسق العام عن بدء تلقي الطلبات بداية من 25 سبتمبر الجاري وحتى 30 أكتوبر المقبل، علي أن يكون للمتسابقين المصريين والأجانب، ويشارك الأجانب عن طريق إرسال مقاطع صوت وفيديو، ويخضع التقييم من لجنة التحكيم، ويشارك الفائزون بالمسابقة المحلية في الدولية.

وأضاف المدير التنفيذي، أن لجنة تقييم المقاطع الصوتية سوف تبدأ أعمالها من 20 وحتى 25 أكتوبر المقبل، على أن يتم عقد اختبارات التصفية المحلية الأولى اعتبارًا من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، ويتم عقد التصفية المحلية الثانية من 21 وحتى 23 نوفمبر، كما تتم اختبارات التصفية الثالثة من 2 وحتى 4 يناير من عام 2024، وذلك لاختيار الأوائل وتحديد المشاركين في المسابقة الدولية.

ومن جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أهمية المسابقة، والتي تأتي من كونها تجمع مشاركين من جميع أنحاء العالم، وتعكس التقدم الحضاري والثقافى للدولة المصرية، كما تؤكد قدرة مصر على تنفيذ الفعاليات والمسابقات العالمية خاصة فى ظل الظروف التى يواجهها العالم.

وأشار إلى أن المسابقة تستهدف الوصول لفئة الشباب وتنمية مهاراتهم الدينية والثقافية، وأكد جاهزية محافظة بورسعيد لتنفيذ المسابقة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني