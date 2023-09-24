الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى تقبل متسابقين من سن 6 أعوام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تستعد محافظة بورسعيد لإقامة المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تقام فعالياتها من 2 إلى 6 فبراير من عام 2024، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ودعم وإشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رئيس اللجنة العليا.

وتحمل المسابقة في هذا العام اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، ويصل المتسابقون في المسابقة وأعضاء لجنة التحكيم إلى محافظة بورسعيد من 30 يناير ويغادرون في 7 فبراير من عام 2024، ويشارك بالمسابقة وفود من أكثر من 60 دولة عربية وإفريقية وأوروبية.

 فرع جديد للناشئة

وأعلن عادل المصيلحي، المنسق العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، عن أن المسابقة في دورتها السابعة هذا العام ولأول مرة تضيف فرعًا جديدًا للناشئة من سن 6 لـ 12 عامًا، كما يتم دمج الحفظ للذكور والإناث في فرع واحد، ويمكن للإناث أن يشاركن في فرع الإنشاد الديني، كما تمت ميكنة لجنة التحكيم وذلك بالتنسيق مع إدارة التحول الرقمي بـ محافظة بورسعيد.

يذكر أن فعاليات المسابقة المحلية المؤهلة للدولية تنطلق فعالياتها في 25 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 30 أكتوبر، وتستقبل طلبات الاشتراك من المتسابقين من داخل وخارج مصر، ويجري خلالها اختيار الأوائل للمشاركة في المسابقة الدولية.

جدير بالذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد عقد اجتماعًا بحث خلاله استعدادات تنفيذ مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني فى دورتها السابعة، واستعرض الترتيبات والتنسيقات التي تم وضعها من قبل أعضاء اللجنة، وأشاد بجهود القائمين على المسابقة التى نجحت محافظة بورسعيد فى إقامتها على مدار الست سنوات السابقة وحققت إشادة واسعة على المستوى المحلى والدولى.

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