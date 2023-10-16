ما حكم التقسيط مع زيادة السعر؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب د.محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية عن سؤال حول حكم التقسيط مع زيادة ثمن السلعة، وهل هذا يعتبر ربا؟

وقال، أمين الفتوى بدار الافتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الاثنين:"البيع بالتقسيط جائز ولا خرج فيه، بشرط تحديد الثمن منذ البداية والفرق بين الكاش والتقسيط".

وتابع "الطرفين يتفقوا من البداية على السعر بالتقسيط وبالتالى الامر حلال لا حرج فيه".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/aAYu6plK-zc?si=eQ9c4vzIztDP3QWf