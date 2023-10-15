أمين الفتوى يجيب عن مسألة معقدة فى الميراث (فيديو)

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول إن والدها توفى وكان لديه 4 بنات وولد، ومن بعده توفى شقيقها، ولم يكن له أولاد، فمن له حق الورث إذن؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لما الوالد توفى المفروض تركته تقسم على 4 بنات وولد، وبالتالى تقسم تركته على 6 أسهم، 4 للبنات وسهمين الابن".

وتابع: "بعد وفاة الابن يصبح له سهمين فى التركة، يتم تقسيمهم على 4 بنات ويحصلوا على الثلثين، ويتم البحث عن أول عصب ذكر إما عمه أو أبناء العم للمرتبة الأقرب، ويحصل على الثلث".

https://www.youtube.com/watch?v=LB-HvrdTFVo



كما أجاب الدكتور محمد عبد السميع، على سؤال متصل حول حكم حصول أحفاده من ابنته المتوفاه على ميراث من تركته بعد وفاته، حيث أن لديه ابن وبنت على قيد الحياة؟، قائلا: "دى فكرة الوصاية الواجبة هو جمع ألم حرمان الأب والأم مع ألم الحرمان، يعنى أبوهم وأمهم يموتوا يبقى مينفعش نحرمهم، يبقى لازم الوصية الواجبة".

وتابع: "ممكن تكتب لهم خمس التركة كوصية واجبة، وهذا أقل من الثلث، وبعدها يتم توزيع التركة على باقى الأبناء".

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