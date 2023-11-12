الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالتزامن مع المطر والرعد.. دعاء مستحب عند الرعد وتفسيره

امطار ورعد
امطار ورعد

يتصدر دعاء الرعد محركات البحث الآن وذلك عقب حدوث رعد وأمطار صباح اليوم الأحد، ويوجد دعاء مستحب أن يقوله المسلم عند حدوث الرعد وهو (سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه) حيث  كان النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا سَمِعَ صوتَ الرعدِ والصواعق قالَ: اللهمَّ لا تقتلنا بغضبِك، ولا تُهْلِكْنَا بعذابِك، وعافنا قبلَ ذلكَ).

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دعاء الرعد

والمقصود بالرعد هو ذلك  الصوت القادم من السحاب، وهو من الارتعاد والاضطراب، وقد حثّ النبي -صلى الله عليه وسلم- على الذكر والدعاء عند سماعه؛ خشية المخاوف المترتبة عليه، فالذاكر لله -سبحانه- يطمئن قلبه ولا يبالي بالمخاوف، بالإضافة إلى أنه يقصد بـ(يسبح الرعد بحمد ربه، والملائكة من خيفته)، أن الرعد يسبح بمعنى أنه سبب للتسبيح، إذ من المسنون لمن سمع الرعد أن يُسبّح ربه، والملائكة معطوفة على التسبيح، أي أن الملائكة تسبح الله -عز وجل- من خيفتها له -سبحانه وتعالى .

تفاصيل حالة الطقس 

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان صحفي لها منذ دقائق أكدت من خلاله أنه تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر للسحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على بعض المناطق.

وأضافت في بيانها: استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من غرب القاهرة الكبرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر أحيانا على بعض المناطق. 

وأشارت إلى وجود غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة يعمل على تقليل فترات سطوع أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

ومن المتوقع أن يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة  مع تقدم الوقت على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون رعدية أحيانًا.

كما أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

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