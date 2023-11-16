نائب: الرئيس السيسي قدم لمصر الكثير وحان الوقت لرد الجميل (فيديو)

قال أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، إن ما حدث خلال السنوات الماضية أحدث فارقًا كبيرًا في بلادنا لم تشهده من قبل، وهذا مايجعلنا نثق في ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة.

وأضاف شعبان، لـ« الدستور» أن على المواطنين استشعار حجم الإنجازات القومية العملاقة التي أحيت مصر من جديد بعد حرمان من التطوير الذي دام لسنوات جعلها بلد متهالكة لأخرى تواكب السباق الحضاري.

وتابع عضو الشيوخ أنه إذا تحدثنا عن الانجازات سنجد أنها تشمل كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتضع المواطن البسيط في أولوياتها ليشعر بالحياة الكريمة، مناشدًا المواطنين بأن يدلوا بأصواتهم في لجان الاقتراع خلال أيام فترة الاستحقاق الانتخابي لتشكيل مستقبل مصر.