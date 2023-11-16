الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نائب: الرئيس السيسي قدم لمصر الكثير وحان الوقت لرد الجميل (فيديو)

أحمد شعبان عضو مجلس
أحمد شعبان عضو مجلس الشيوخ

قال أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، إن ما حدث خلال السنوات الماضية أحدث فارقًا كبيرًا في بلادنا لم تشهده من قبل، وهذا مايجعلنا نثق في ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة.

وأضاف شعبان، لـ« الدستور» أن على المواطنين استشعار حجم الإنجازات القومية العملاقة التي أحيت مصر من جديد بعد حرمان من التطوير الذي دام لسنوات جعلها بلد متهالكة لأخرى تواكب السباق الحضاري.

اقتداءًا بالنبي.. ماذا كتبت حنان مطاوع في وصيتها بسن الـ25؟

صاحب انتفاضة الحجارة بفلسطين.. محطات في حياة ياسر عرفات

أهالي الأسمرات عن صندوق مكافحة الإدمان: العلاج والسرية "كان بمثابة حلم للمتعاطين"

متطوع فى معبر رفح: "نأمل فى عبور كل المساعدات.. والوضع مأساوى جدًا فى القطاع"

متطوع بـ حياة كريمة لإغاثة أطفال غزة: شعرت بأهمية دورى فى القوافل الإغاثية

طلاب البرنامج التدريبي الأول لـ"حياة كريمة" لـ"الدستور": التدريب كان فعالا جدا

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل سلسلة مؤتمرات "حكاية وطن" بالغربية

"حياة كريمة" تشكر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لتبرعها بنفقات الدعاية لدعم الأشقاء فى فلسطين

تخرج الدفعة الأولى من مبادرة "معدتك شركتك" بالتعاون مع "حياة كريمة"

زعيم القبائل في الإسكندرية: السيسي هو الزعيم الوحيد الذي يعرف مصلحة شعبه ووطنه

وتابع عضو الشيوخ أنه إذا تحدثنا عن الانجازات سنجد أنها تشمل كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتضع المواطن البسيط في أولوياتها ليشعر بالحياة الكريمة، مناشدًا المواطنين بأن يدلوا بأصواتهم في لجان الاقتراع خلال أيام فترة الاستحقاق الانتخابي لتشكيل مستقبل مصر.

مجلس الشيوخ السنوات الماضية الرئيس عبد الفتاح السيسي الانجازات حماة وطن

مواد متعلقة

"حماة الوطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالغربية لدعم الرئيس السيسى

مفتى الجمهورية: نحن أمام تحديات أخلاقية كبرى تفرضها المفاهيم المعاصرة

محمد الشحات: فلسطين قضية حياة وإسرائيل نجحت فى تدنيس ثوب الإنسانية

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

قناة الناس| أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في إهمال الزوج لزوجته (فيديو)

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

الأكثر قراءة

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

عاجل.. فعاليات حزبية فى المحافظات دعمًا للرئيس: نؤيد الأنسب للبلاد

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

برنامج تمويلي جديد بفائدة ميسرة لدعم مشروعات الأثاث ومساعدتها على التطوير

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس