"حماة الوطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالغربية لدعم الرئيس السيسى

نظم حزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد يحيي الجحش، مساء الخميس، مؤتمرًا جماهيريًا بالغربية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في أرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا.

حضر المؤتمر جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، وأحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وأحمد يحيي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية، إضافة إلى عدد من النواب والتنفيذيين بالمحافظة وحشد كبير من أهالي الغربية.

تم خلال المؤتمر التأكيد على دعم حزب حماة الوطن، للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتم تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت في فترة رئاسته الحالية، تحدث الحضور عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتطور المشروعات القومية، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال أحمد يحيى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمين الحزب بالغربية إن الحزب يعتبر دعم الرئيس السيسي أمرًا ضروريًا لتحقيق استقرار مصر وتطورها في جميع المجالات، كما أعرب عن ثقته في أن الشعب المصري سيقف خلف الرئيس السيسي وسيدعمه في الانتخابات القادمة.

وأشاد بالجهود التي بذلها الرئيس السيسي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، مؤكدًا أهمية استمرار الدعم للرئيس للحفاظ على استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب المصريين، مضيفًا أن أهمية الوحدة الوطنية والتضامن في مصر، وضرورة تكاتف جميع القوى السياسية والشعبية لتحقيق مستقبل مشرق للبلاد.

تعد هذه المبادرة من حزب حماة الوطن جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف خلف الرئيس السيسي في المرحلة المقبلة، يعتبر الحزب من الأحزاب السياسية الرائدة في مصر، ويتمتع بقاعدة شعبية واسعة في محافظة الغربية.

يهدف الحزب من خلال هذا المؤتمر إلى توعية الناخبين بأهمية الاستقرار والتنمية في مصر، وضرورة دعم الرئيس السيسي للمضي قدمًا في تحقيق التقدم والازدهار. كما يسعى الحزب إلى تعزيز التواصل والتفاعل مع الشعب وسماع آرائه ومطالبه، وتوفير منصة للحوار والتواصل البناء بين الحزب والمواطنين.

يعكس المؤتمر القوة والتأييد الذي يحظى به الرئيس السيسي في محافظة الغربية، ويعزز الروح الوطنية والانتماء لمصر وللمشروع الوطني للتنمية والتقدم. من المتوقع أن يكون هذا المؤتمر بمثابة مناسبة هامة لتوحيد الصفوف وتعزيز الروح الوطنية بين أفراد المجتمع.

يشكل حزب حماة الوطن قوة سياسية مهمة في مصر، ويعمل جاهدًا على تحقيق التنمية والرخاء والاستقرار في البلاد. من خلال تنظيم هذا المؤتمر الجماهيري، يعزز الحزب دوره السياسي ويعمق تواصله مع الشعب، ويعبر عن دعمه الكامل للرئيس السيسي وتأييده في الانتخابات الرئاسية المقبلة.