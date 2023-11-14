الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد حزب المؤتمر

جانب من استقبال محافظ
جانب من استقبال محافظ شمال سيناء لقيادات حزب المؤتمر

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وفد حزب المؤتمر قبل انطلاق المؤتمر الجماهيري لحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح  السيسي من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

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حزب المؤتمر: ادعاءات غلق معبر رفح مزايدات رخيصة ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية

مؤتمر جماهيري

جاء ذلك برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ وبحضور د.مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى، اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام، اللواء احمد زغلول نائب رئيس الحزب، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب، القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة، الشيخ علي فريج، محمد رمضان نائب رئيس الحزب،  عبد العزير بليغ نائب رئيس الحزب،  سليمان العبادي نائب رئيس الحزب، والنائبة حنان عوض عضو مجلس النواب،  دينا الغنيمي رئيس التخطيط الاستراتيجي، واسلام تمراز  رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، ومحمد عبد الناصر أمين الحزب بالسويس، وماجدة بدوي أمينة الإعلام.

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الجمعة.. المؤتمر الانتخابى الأول لحملة المرشح الرئاسى حازم عمر

وذلك بحضور نواب شمال سيناء النائبة عايدة السواركة،النائب سليمان الزملوط، النائب جازي سعد عايد، والنائب سامي كامل، والنائب السابق عطية سليمان وامين الحزب بشمال سيناء موسي عكيرش.

حزب المؤتمر دعم الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية العريش مؤتمر انتخابي

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