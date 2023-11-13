مساعد رئيس حزب المؤتمر توضح أهمية البرنامج الانتخابي لكل مرشحي الرئاسة

سلط برنامج "السفيرة عزيزة" في حلقة اليوم، والمذاع المذاع علي فضائية dmc، الضوء على أهمية البرنامج الانتخابي لكل المرشحين، وكيفية التعرف على اللجنة الانتخابية.

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة داليا الإتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" السفيرة عزيزة"، أن على الجميع أن يدرس كل البرامج الانتخابية لكل مرشحى الرئاسة.

وأضافت مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن على الجميع يجب أن يعلم مذا يريد من الرئيس الجديد، وعلى ضوء ذلك يتم إختيار المرشح الرئاسي.

نوهت الإتربي، أن مصر دولة مؤسسات، وهذا يساهم في إخراج الانتخابات الرئاسية بشكل يليق باسم مصر، مضيفة أن تخصيص 3 أيام للتصويت قرار جيد من أجل تسهيل الذهاب إلى اللجان.