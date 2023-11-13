الشيخ رمضان عبد المعز يوضح 3 سلوكيات سيئة لا يكونوا في قلب المؤمن

أوضح الشيخ رمضان عبد المعز، 3 سلوكيات سيئة لا يكونوا في قلب المؤمن لو أخلص لله، جاء ذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" والمذاع على فضائية dmc.

قال عبد المعز، أن إخلاص العمل لله، والتي تتمثل في قول الخير وإخراج الصدقات، والعمل على إظهار الحزن في الامور التي تخص المسلمين.

وأضاف أن السلوك الثاني الذي يجب أن يتوافر في قلب المؤمن، هو عدم الحسد، والذي يتمثل في عدم تمنى زوال الشئ من الأخر، والنظر إلية بنظرة كره.

وأشار الشيخ رمضان عبد المعز، أن الغل ليست من صفات المؤمنين، والتي تتمثل في عدم الحقد والخيانة، والعمل على تجنب إرتكاب الذنب، مؤكدًا أن المؤمن الصادق هو الذي يخلص العمل لله في كل أمور الدنيا.