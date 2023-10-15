رمضان عبد المعز: كلنا كيان واحد لو فلسطين تعبت كلنا نتعب

قال الشيخ رمضان عبد المعز، إن الأمة العربية جسد واحد، وهذا ما نص عليه المصحف الشريف، والسنة النبوية، حيث جاء ذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" والمذاع على فضائية dmc.

"كلنا كيان واحد.. لو فلسطين تعبت كلنا نتعب"، هكذا علق الشيخ رمضان، على ما يحدث في فلسطين، والانتهاكات التي تحدث بشعب قطاع غزة.

وتعجب عبد المعز، من الأشخاص الذين يدافعون عن الظلم، ويساندون الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: "المقاومة تدافع عن الأرض والعرض".

استشهد عبد المعز بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أنه إذا اعتدى عليك سارق في بيتك فاقتله، حيث طالب عبد المعز بضرورة مساندة الشعب الفلسطيني.