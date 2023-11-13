عبدالمنعم سعيد: سيشهد التاريخ ما تقوم به مصر بشأن القضية الفلسطينية

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر من أكثر الدول حرصًا على القضية الفلسطينية ولا أحد يعطينا نصائح حول ذلك، لأن المعبر الوحيد المفتوح هو معبر رفح.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن يكون الطريق لرفح سليمًا وممهدًا،، لأن شاحنات المساعدات ثقيلة وبها أطنان من المواد الغذائية وتحتاج لطرق ممهدة فيوجد الكثير من المعوقات.

وأكد أن مصر تبذل كل ما تستطيع وتدرك أن الحاجة بغزة كبيرة وهناك ضغط من إسرائيل ومصر تقوم بعملية أشبه بعملية جراحية كبيرة للقيام بهذه المهمة والتاريخ سيشهد لمصر.

ما تبذله مصر فوق ما يستطيعه أي طرف آخر

وتابع، أن ما تبذله مصر فوق ما يستطيعه أي طرف آخر ولا نجد أي طرف يضغط على إسرائيل بفتح أي معبر من المعابر لديها وخاصة معبر كرم أبوسالم لأنه مخصص للنقل الثقيل وقريب من رفح.