مصادر لـ القاهرة الإخبارية: إدخال 161 شاحنة من معبر رفح لغزة اليوم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، نقلًا عن مصادر مصرية مطلعة للقناة، عن إدخال 161 شاحنة مساعدات لقطاع غزة اليوم من معبر رفح وخروج 600 من المصريين ورعايا الدول الأجنبية من القطاع إلى مصر.

كما أكدت المصادر استمرار فتح منفذ رفح البري بين مصر وقطاع غزة.

أكبر عدد من الشاحنات يدخل غزة

ويعد هذا العدد لدخول الشاحنات هو الأكبر منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والمتوقع زيادته خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما صرح به مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، من أمام معبر رفح البري، وذلك بسبب الشاحنات التي تستعد للدخول.

وأضاف أن هناك اتصالات تقوم بها الدولة المصرية مع الكثير من دول العالم الراغبة في زيادة المساعدات لقطاع غزة بسبب الأحداث الكارثية بغزة، ما يضمن دخول عدد أكبر من شاحنات المساعدات لقطاع غزة.