القاهرة الإخبارية: دخول 140 شاحنة لقطاع غزة اليوم كأكبر عدد منذ الأزمة

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، إن معبر رفح شهد عبور 140 شاحنة مساعدات لقطاع غزة اليوم وهو الرقم الأكبر في الأيام الماضية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا يدلل على انفراجه خلال الأيام المقبلة لضخ المزيد من المساعدات لقطاع غزة، ويؤكد الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية مع دول العالم لإيصال المساعدات لقطاع غزة.

ضمانة زيادة دخول المساعدات لغزة

وتابع، أن ضمانة دخول المزيد من شاحنات المساعدات خلال الأيام المقبلة واستمرارها هو ما نشهده من قوافل أخرى يتم تجهيزها في رفح، كما أن هناك اتصالات موسعة من جانب مصر مع دول العالم التي ترغب في وصول المساعدات لغزة وهي الضمانة على الاستمرار.