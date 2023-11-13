مسئول بـ"حياة كريمة": معبر رفح هو شريان الحياة الوحيد لأهالينا فى غزة

قالت الدكتورة غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة: إن معبر رفح هو شريان الحياة الوحيد لأهالينا في قطاع غزة، وهو بوابة النجاة الوحيدة لهم، حيث يعاني القطاع من كارثة إنسانية.

وأضافت "البهنساوي"، خلال المؤتمرالصحفى للشركة المتحدة والتحالف الوطنى لدعم الأشقاء في غزة من أمام معبر رفح، اليوم الإثنين: نؤكد إدانتنا كشباب متطوع، ورفضنا الكامل لكل ما تشهده فلسطين، خاصة قطاع غزة من انتهاكات لكل المواثيق الدولية.

وأوضحت أن العدوان الذي تشهده غزة هو الأصعب، وكل حقوق الإنسان وأهمها وهو الحق في الحياة، لافتة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني استطاعت خلال 36 ساعة، فقط أن تحضر القافلة الأولى المحملة بالمساعدات والإغاثات الإنسانية.