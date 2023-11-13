الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ارتفاع عدد شهداء مجمع الشفاء فى غزة لـ32 خلال 3 أيام

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد شهداء مجمع الشفاء في غزة إلى 32 خلال الثلاثة أيام الماضية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المستشفيات منذ اليوم الأول

وأكدت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أن الوضع في قطاع غزة كارثي، حيث تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات منذ اليوم الأول للعدوان، فهي بمثابة "حرب المستشفيات".

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى خروج 23 من أصل 35 مستشفى من الخدمة، والمتبقية قد تخرج في وقت قريب، بسبب تفاقم أزمة الوقود الذي يولد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى أن مستشفى الشفاء محاصر بالدبابات ووضعه العام كارثي للغاية.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت الطاقم الطبي والمرضى من مستشفيي النصر والرنتيسي بقوة السلاح إلى الشارع.

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