أخبار الظهيرة| "المتحدة" تطلق قافلة مساعدات لدعم غزة.. وتحرك بشأن أرقام الطلاق المفزعة

تنوعت أخبار الظهيرة اليوم الثلاثاء بين سياسية وعربية ورياضية، وتصدرتها تطورات الأوضاع في غزة.

وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز الأحداث خلال الساعات الأخيرة من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

"يد بيد مع أهالينا في فلسطين".. "المتحدة" تطلق قافلة مساعدات لدعم غزة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، تقريرًا حول إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قافلة مساعدات غذائية تحت شعار “يد بيد مع أهالينا في فلسطين”.

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غارة إسرائيلية تستهدف ألواح الطاقة الشمسية فى مستشفى المعمدانى بغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل، باستهداف غارة إسرائيلية ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى المعمداني بغزة.

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مدير "الشفاء" بغزة: دفن 179 جثة كانت فى مقبرة جماعية أمام المستشفى

أعلن الدكتور محمد زقوت، مدير مستشفى الشفاء في غزة، عن دفن 179 جثة كانت في مقبرة جماعية أمام المشفى، بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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بالصور.. مؤتمر جماهيري لعمال الغزل والنسيج لدعم الرئيس بطنطا

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الجماهيري لعمال الغزل والنسيج لدعم الرئيس، والتي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة المحاسب عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج.

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 والقنوات الناقلة

يحرص عشاق الكرة المصرية على معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة جميع المباريات في وقتها المناسب والصحيح.

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يعرض في ديسمبر.. أحمد حاتم يواصل تصوير "المنبر"

يواصل الفنان أحمد حاتم تصوير مشاهد الفيلم الوثائقي “المنبر” ويرصد دور الأزهر الشريف في مقاومة الاحتلال على مر العصور.

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حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

تقدمت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والعدل والأوقاف، بشأن الارتفاع المتواصل سنويًا في حالات الطلاق في مصر.

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