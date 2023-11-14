الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير "الشفاء" بغزة: دفن 179 جثة كانت فى مقبرة جماعية أمام المستشفى

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني

أعلن الدكتور محمد زقوت، مدير مستشفى الشفاء في غزة، عن دفن 179 جثة كانت في مقبرة جماعية أمام المشفى، بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أكد رائد النمس، مدير إعلام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، استمرار الهجمات الإسرائيلية في شمال وجنوب قطاع غزة على المنشآت الصحية منذ أكثر من أسبوع.

وقال النمس، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن "الهلال الأحمر الفلسطيني" تتواصل مع المنظمات الدولية لإيجاد خطط بديلة لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وإيجاد ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، متابعًا أن 25 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة توقفت عن العمل، وتعطل أكثر من 51 مركبة إسعاف إثر القصف الإسرائيلي.

مدير الشفاء بغزة مستشفى الشفاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة غزة إسرائيل قطاع غزة الهجمات الاسرائيلية الهلال الأحمر الفلسطيني

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تستعرض تاريخ معبر رفح (فيديو جراف)

مستشار الرئيس الفلسطينى: الاحتلال يهدف لإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعتقل 28 مواطنًا من الضفة الغربية

القوات المسلحة القطرية ترسل شحنة مساعدات جديدة إلى العريش لنقلها لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة جنديين فى هجوم شنه حزب الله اللبنانى

شئون الأسرى الفلسطينيين: أمريكا فى وضع صعب أمام الرأى العام المحلى والعالمى

الهلال الأحمر الفلسطينى: 25 مستشفى بغزة توقفت وتعطل أكثر من 51 مركبة إسعاف

"القاهرة الإخبارية": الاتحاد الأوروبى يطالب بإعلان هدنة مؤقتة بغزة لدواع إنسانية

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر والجنيه الذهب btc

براءة "مستريح الأدوات الصحية" بعد قبول معارضته على حبسه 3 سنوات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 والقنوات الناقلة

"البترول" توزع تأشيرات حج مجانية للعاملين بالقطاع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟