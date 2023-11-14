مدير "الشفاء" بغزة: دفن 179 جثة كانت فى مقبرة جماعية أمام المستشفى

أعلن الدكتور محمد زقوت، مدير مستشفى الشفاء في غزة، عن دفن 179 جثة كانت في مقبرة جماعية أمام المشفى، بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أكد رائد النمس، مدير إعلام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، استمرار الهجمات الإسرائيلية في شمال وجنوب قطاع غزة على المنشآت الصحية منذ أكثر من أسبوع.

وقال النمس، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن "الهلال الأحمر الفلسطيني" تتواصل مع المنظمات الدولية لإيجاد خطط بديلة لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وإيجاد ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، متابعًا أن 25 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة توقفت عن العمل، وتعطل أكثر من 51 مركبة إسعاف إثر القصف الإسرائيلي.