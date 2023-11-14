الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تستعرض تاريخ معبر رفح (فيديو جراف)

معبر رفح
معبر رفح

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف عن تاريخ معبر رفح.

وجاء في الفيديوجراف:-

  1. لم يتم إغلاقه في أى مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة.
  2. إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال شروط وإجراءات على المعبر من الجانب الفلسطيني.
  3. تأسس بين مصر وقطاع غزة عام 1982 وكانت تديره إسرائيل حتى عام 2005.
  4. المنفذ الوحيد لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد تدمير إسرائيل مطار غزة سنة 2001.
  5. وقعت مصر في 2005 على آلية لتشغيل المعبر مع الجانب الفلسطيني وأصبح الاتحاد الأوروبي طرفًا ضامنًا.
  6. مصر مسئولة عن إدارة الجانب المصري من المعبر منذ انسحاب الاتحاد الأوروبي من الاتفاق في 2007.
  7. مسئولو الإغاثة أكدوا أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام.
  8. مسئولو الإغاثة الدولية قالوا إن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى غزة.
  9. كانت تدخل القطاع عبر المعبر 500 شاحنة يوميًا من البضائع قبل العدوان على غزة.
  10. ترفض إسرائيل إدخال الوقود إلى قطاع غزة حتى الآن.
معبر رفح الدولي مصر قطاع غزة الاتحاد الأوروبي إسرائيل الأزمة في قطاع غزة

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