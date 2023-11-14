"القاهرة الإخبارية" تستعرض تاريخ معبر رفح (فيديو جراف)
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف عن تاريخ معبر رفح.
وجاء في الفيديوجراف:-
- لم يتم إغلاقه في أى مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة.
- إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال شروط وإجراءات على المعبر من الجانب الفلسطيني.
- تأسس بين مصر وقطاع غزة عام 1982 وكانت تديره إسرائيل حتى عام 2005.
- المنفذ الوحيد لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد تدمير إسرائيل مطار غزة سنة 2001.
- وقعت مصر في 2005 على آلية لتشغيل المعبر مع الجانب الفلسطيني وأصبح الاتحاد الأوروبي طرفًا ضامنًا.
- مصر مسئولة عن إدارة الجانب المصري من المعبر منذ انسحاب الاتحاد الأوروبي من الاتفاق في 2007.
- مسئولو الإغاثة أكدوا أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام.
- مسئولو الإغاثة الدولية قالوا إن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى غزة.
- كانت تدخل القطاع عبر المعبر 500 شاحنة يوميًا من البضائع قبل العدوان على غزة.
- ترفض إسرائيل إدخال الوقود إلى قطاع غزة حتى الآن.