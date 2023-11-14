يعرض في ديسمبر.. أحمد حاتم يواصل تصوير "المنبر"

يواصل الفنان أحمد حاتم تصوير مشاهد الفيلم الوثائقي “المنبر” ويرصد دور الأزهر الشريف في مقاومة الاحتلال على مر العصور.

والفيلم من المتوقع عرضه في ديسمبر المقبل عبر أحد المنصات الإلكترونية.

ويعكف المخرج أحمد عبد العال على تصوير مشاهد الفيلم بكثافة لينتهي من تصويره خلال أسبوعين على أقصى تقدير وفقا للخطة الزمنية الموضوعة للعمل.

ويتم تصوير الفيلم بين أروقة الأزهر الشريف وعدد من اللوكيشنات الأخرى.



ويخوض النجم أحمد حاتم، خلال الفيلم أول تجربة له مع الأفلام الوثائقية التي تجمع بين التسجيلي والدرامي من خلال فيلم المنبر الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، والفيلم لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات الإلكترونية.

تفاصيل فيلم "المنبر"

ويستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

أبطال فيلم المنبر

فيلم المنبر من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال، ويشارك في بطولته محمد عادل وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من آيتن عامر، وكمال أبورية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.

دور أحمد حاتم في فيلم "المنبر"

و يقدم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.