الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التفاصيل الكاملة للفيلم الوثائقى "المنبر" لـ أحمد حاتم عن الأزهر الشريف

احمد حاتم
احمد حاتم

يخوض  النجم أحمد حاتم، أول تجربة له مع الأفلام الوثائقية التي تجمع بين التسجيلي والدرامي من خلال فيلم المنبر الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، والفيلم لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات الإلكترونية. 

تفاصيل فيلم "المنبر" 

ويستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

أبطال فيلم "المنبر"

فيلم "المنبر" من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال، ويشارك في بطولته محمد عادل وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من آيتن عامر، وكمال أبورية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم. 

دور أحمد حاتم في فيلم "المنبر" 

ويقدم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة. 

آخر أعمال أحمد حاتم 

يأتي هذا بالتزامن مع عرض فيلم الإثارة والأكشن حسن المصري في دور العرض السينمائية محققًا نجاحًا كبيرًا، من إخراج سمير حبشي، بطولة أحمد حاتم ومجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي؛ من بينهم دياموند أبوعبّود وفريال يوسف ومراد مكرم والممثلة الصاعدة لينا صوفيا.

ومن أعمال حاتم المنتظر عرضها فيلم حدوتة الأيام الباقية مع النجمة اللبنانية كارمن بصيبص، إخراج ماندو العدل وتأليف محمد صادق، والفيلم الحربي السرب للمخرج أحمد نادر جلال، الذي يؤدي فيه حاتم دور طيّار مقاتل بالقوات الجوية المصرية. وفيلم الملحد، من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وفيلم عاشق للمخرج عمرو صلاح وتشاركه بطولته أسماء أبواليزيد.

وبالإضافة إلى نجوميته في عالم الفن، يحرص أحمد حاتم على المشاركة في مبادرات لدعم اللاجئين بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وبالتعاون مع المفوضية أيضًا، أطلق حاتم مبادرة عربية الخير في موسمي رمضان 2020 و2021. ومؤخرًا اختارته السفارة البريطانية بالقاهرة سفيرًا للشئون الاجتماعية، ليعلن عن منحة "لها ومعها" للمساعدة في الجهود المبذولة في مصر، لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

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