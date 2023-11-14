الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالصور.. مؤتمر جماهيري لعمال الغزل والنسيج لدعم الرئيس بطنطا

مؤتمر عمال الغزل
مؤتمر عمال الغزل والنسيج

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الجماهيري لعمال الغزل والنسيج لدعم الرئيس، والتي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة المحاسب عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج.

txt

نقابات عمال مصر: العمال هم عمود العملية الانتخابية وعليهم دور كبير بالتوعية

شارك فى المؤتمر عدد كبير من عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وممثلين عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفه، وذلك "بشركة غزل طنطا" احدي قلاع صناعة الغزل والنسيج، ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التى تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج فى الشركات والمصانع بمختلف المحافظات.

اتحاد عمال مصر: المشاركة في الانتخابات الرئاسية عنوان للدولة.. وتعكس وعي المواطن وثقافته

دعم ترشيح الرئيس السيسي


ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة قراراته خلال المرحله الحرجه الحاليه والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسيه جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

 

رفض تهجير أهالي غزة


وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إن عمال الغزل والنسيج علي العهد مخلصيين داعميين للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لحكمته في إدارة ملف الازمه الحاليه بالمنطقة، موجها التحيه للشعب الفلسطيني لصموده في الدفاع عن مقدرات وطنه وأرضه.


وأكد الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج أن العامليين بالقطاع في مصر قدموا كل الدعم للدولة المصرية في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم، موضحا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضيه العربيه ورفض تهجير أهالي غزه، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها وأفعالها، أعادت للبلاد ريادتها محليا وعربيا ودوليا، وهوما يعلمه العمال جيدا.
والجدير بالذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج قد نظمت مؤتمرا جماهيريا حاشدا حضره الالف من عمال الغزل والنسيج بقلعة الصناعه بغزل المحله، وتمثل النقابه العامه للعاملين بالغزل والنسيج ما يقرب من مليون و200 الف عامل من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.

مؤتمر عمال الغزل والنسيج
مؤتمر عمال الغزل والنسيج
مؤتمر عمال الغزل والنسيج
مؤتمر عمال الغزل والنسيج
عمال الغزل والنسيج المؤتمر الجماهيرى رفض التهجير قطاع غزة فلسطين تأييد ترشح الرئيس

مواد متعلقة

اتحاد عمال مصر: المشاركة في الانتخابات الرئاسية عنوان للدولة.. وتعكس وعي المواطن وثقافته

نقابات عمال مصر: العمال هم عمود العملية الانتخابية وعليهم دور كبير بالتوعية

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر والجنيه الذهب btc

براءة "مستريح الأدوات الصحية" بعد قبول معارضته على حبسه 3 سنوات

"البترول" توزع تأشيرات حج مجانية للعاملين بالقطاع

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟