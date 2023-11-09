الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقابات عمال مصر: العمال هم عمود العملية الانتخابية وعليهم دور كبير بالتوعية

مجدي البدوي
مجدي البدوي

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الانتخابات الرئاسية لا تهم مصر فقط ولكن العالم العربي والدولي، مؤكدًا أننا سنشهد انتخابات ديمقراطية تكون محل تقدير اللعالم كله.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه يوجد فعاليات بشكل دائم للانتخابات الرئاسية لأنهم يريدون أن تكون صورة مصر من خلال الانتخابات واضحة وديمقراطية وأن نظهر كشعب متقدم في اختيار رئيسة، مشيرًا إلى أن عليهم توعية الناس بكيفية قراءة البرنامج الانتخابي وكيفية الاختيار بين المرشحين ومدى اهتمامه بالقضايا العمالية وهل له انحياز لقضايا معينة أم لا حتى يختار العامل بشكل سليم.

تشكيل العمال للتصويت بالانتخابات الرئاسية

وأكد أنه سيتم ترتيب خروج العمال للانتخابات بشكل مجموعات للتصويت لمنع التزاحم وعدم تعطيل العمل، مؤكدًا أن عمال مصر هم عمود العملية الانتخابية ولهم دور كبير في عملية التوعية بالشارع.

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