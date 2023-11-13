اتحاد عمال مصر: المشاركة في الانتخابات الرئاسية عنوان للدولة.. وتعكس وعي المواطن وثقافته

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه خلال الفترة المقبلة نحاول أن نوعي عمالنا بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي عنوان الدولة فيما يتعلق بمسألة الوعي والثقافة وقدرتها على المشاركة السياسية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف البدوي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news: "نسعى لتجهيز عمالنا أن يتبنوا دور في العمل النقابي وبالتالي يكون لهم دور في العمل السياسي خلال الفترة القادمة، وحتى يكون له دور سياسي لا بد أن يعرف أهمية مشاركته في الانتخابات ويعرف كيف يدلي بصوته ويختار ويقرر.

وأشار إلى أن الهدف هو أن تكون المشاركة في الانتخابات الرئاسية عنوان مهم للتنظيم النقابي على أساس أن يكون استقرار الدولة أكثر ما يهم المواطن المصري.