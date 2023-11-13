التحالف الوطنى يعلن إجمالى المساعدات إلى غزة: 337 شاحنة بحمولة 6740 طنًا

قال عمرو مجدي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن حجم المساعدات الإنسانية التي قدمت للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وصلت 337 شاحنة بحمولة تقدر بنحو 6740 طنًا من المساعدات.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى من أمام معبر رفح، أن الشاحنات التي أرسلت مقسمة إلى 238 شاحنة تحتوي مساعدات غذائية وبها حوالي 4760 طن مساعدات.

ولفت إلى أن من بين الشاحنات 78 شاحنة مساعدات طبية تحتوي على 1560 طن مساعدات، بالإضافة إلى 21 شاحنة مساعدات تضم أغطية وأكفانًا تحتوى على 420 طنًا.

ونوه إلى أن 32 كيانًا من المؤسسات والمجتمع المدني شاركوا في هذه المساعدات، وتنوعت بين جهات متعاونة ومشاركة، ضمت 6700 متطوع في تجهيز الشاحنات لإرسالها إلى معبر رفح، بواقع 422 ألف ساعة عمل تطوعية.

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