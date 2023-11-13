القاهرة الإخبارية: ثلاث هجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا

نشرت قناة القاهرة الإخبارية، في عاجل لها أن القوات الامريكية في شمال سوريا تعرضت لثلاث هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة المسلحة مساء الأحد دون سقوط ضحايا، وفقًا لتصريحات عن مسؤول أمريكي لوكالة رويترز.

وكان قد تحدث لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، عن الضربات الأمريكية الأخيرة على الأراضي السورية، حيث قال في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" إن "ضرباتنا في شرق سوريا هدفها إضعاف الجماعات المسئولة عن الهجمات ضد قواتنا".

وأعلن لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، عن تنفيذ ضربات على مواقع جماعات حليفة لإيران في سوريا، وذلك ردًا على هجمات على الجنود الأمريكيين في العراق وسوريا، كما تم استهداف منشأة تدريب ومنزلًا آمنًا قرب البوكمال والميادين.