الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رويترز: القوات الأمريكية في سوريا تعرضت للاستهداف أربع مرات في أقل من 24 ساعة

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في سوريا

أكدت وكالة "رويترز" عن مسؤول عسكري أمريكي، أن القوات الأمريكية في سوريا تعرض للإستهداف أربع مرات في أقل من 24 ساعة.

ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا قد تعرضت لعدة هجمات منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي تقرير سابق لمجلة نيوزويك الأمريكية، أكدت أن القوات الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط تتعرض لهجمات وسط حرب غزة، معتبرة أن البيت الأبيض يكافح للدفاع عن صورته كحكم محايد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، وقادر على تحقيق حل الدولتين الذي طالما اعتبر ميتًا.

رويترز القوات الأمريكية سوريا القاهرة الإخبارية العراق غزة

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