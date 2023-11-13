الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية: تجهيز 80 شاحنة مساعدات تمهيدًا لدخولها غزة

تجهيز المساعدات
تجهيز المساعدات

أكد مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لافتًا إلى أنه وصل 50 شاحنة من المساعدات الإنسانية التي تنطلق من الأراضي المصرية لقطاع غزة، وهي مساعدات إغاثية وطبية.

 

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه جار تجهيز 80 شاحنة مساعدات أخرى تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

ونوه إلى أنه كانت هناك زيارة لمعبر رفح منذ ساعة من الآن من مؤسسة حياة كريمة، وأعضاء التحالف الوطني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للتأكيد على الرغبة في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين وإدخال المساعدات.

 

وأشار إلى أن معبر رفح استقبل أربع حالات، وتم توجيه الحالات للمستشفيات المصرية، كما تم استقبال فوج جديد من حاملي الجنسيات المزدوجة والمصريين العالقين في قطاع غزة، 400 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة والمصرين العالقين يستعدون للخروج من معبر رفح.

القاهرة الإخبارية معبر رفح رفح غزة مساعدات إغاثية وطبية

مواد متعلقة

"فلسطين عربية من البحر إلى النهر".. كيف نشأت دولة الاحتلال الإسرائيلية؟

"لم ينجح الاحتلال في اقتلاع البسمة".. مهرج فلسطيني يقدم العروض للأطفال النازحين

بوريل يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة

العكة يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" 3 عوامل ضاغطة على أمريكا بشأن الحرب فى غزة

عبدالسند يمامة: هذا ما سأفعله لو كنت رئيسًا للجمهورية وقت اندلاع طوفان الأقصى

القاهرة الإخبارية: وصول نحو 500 شخص من حاملى الجنسيات المزدوجة لمعبر رفح

البيت الأبيض: التهجير القسرى للفلسطينيين غير مقبول

الهباش: على واشنطن إثبات جديتها فى وقف العدوان الإسرائيلى فى غزة

الأكثر قراءة

مواجهتان للمنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال.. ماذا ينتظرنا فى فترة التوقف الدولى؟

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

اتحاد قبائل سيناء يرحب بوفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى العريش (صور)

دراسة: مخاوف الصحة العقلية تجعل الشخص عرضة للإصابة بأمراض جسدية متعددة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان