مراسل القاهرة الإخبارية: تجهيز 80 شاحنة مساعدات تمهيدًا لدخولها غزة

أكد مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لافتًا إلى أنه وصل 50 شاحنة من المساعدات الإنسانية التي تنطلق من الأراضي المصرية لقطاع غزة، وهي مساعدات إغاثية وطبية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه جار تجهيز 80 شاحنة مساعدات أخرى تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

ونوه إلى أنه كانت هناك زيارة لمعبر رفح منذ ساعة من الآن من مؤسسة حياة كريمة، وأعضاء التحالف الوطني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للتأكيد على الرغبة في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين وإدخال المساعدات.

وأشار إلى أن معبر رفح استقبل أربع حالات، وتم توجيه الحالات للمستشفيات المصرية، كما تم استقبال فوج جديد من حاملي الجنسيات المزدوجة والمصريين العالقين في قطاع غزة، 400 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة والمصرين العالقين يستعدون للخروج من معبر رفح.