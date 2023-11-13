صوتكم وصل.. أشرف سلمان: "المتحدة" شاركت بقوة فى نقل أحداث العدوان على غزة

تحدث أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مشاركة "المتحدة" في نقل أحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والفلسطينيين كما يحدث على أرض الواقع.

وقال خلال كلمته في المؤتمرالصحفي للشركة المتحدة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأشقاء في غزة من أمام معبر رفح، اليوم، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تشارك بقوة بالإعلاميين والمذيعين والعاملين جميعًا في الشركة، لقول كلمة حق لصالح الفلسطينيين، معلقًا: "أعتقد صوتكم وصل وبقت تتاخد عبر قنواتنا اليوم كودز لقنوات دولية".

وأشار إلى أن الشركة المتحدة والتحالف الوطني وحياة كريمة مؤسسات تعكس طبيعة وجوهر الشعب المصري وحبه للشعب الفلسطيني، متابعًا أن "الشعب الفلسطيني والمصري سيظلان شعبًا واحدًا، وسنقف جنبًا إلى جنب، هذه ليست معونة ولكنها مشاركة واجبة على الشعب المصري، القضية قضيتنا وليست قضية فلسطين وحدها".