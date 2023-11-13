الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة القاهرة الإخبارية: مجمل الخسائر الإسرائيلية بسبب الحرب تخطت مليار دولار

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبوشمسية، إن مجمل الخسائر الإسرائيلية، بسبب الحرب على غزة تخطت مليار دولار، بواقع تكلفة يومية 250 مليون دولار.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن نسبة الإيرادات التي كانت يمكن أن تحرزها من الاستثمار، فهناك خسارة تقدر 17 مليار دولار، بالإضافة إلى سحب العديد من الأستثمارات في إسرائيل.

ونوهت أبو شمسية، أن هناك إحصائية تفيد بأن 300 الف مستوطن غادروا البلد دون حجز تذكرة عودة، مشيرًا بأن استمرار الحرب على غزة لمدة شهر أخر سجعل الإقتصاد الإسرائيلي ينهار.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن هناك تعويضات تقدر بـ7 مليار شيكل من أجل إصلاح المستوطنات التي تتضررت بسبب الحرب، فضلًا عن التعويضات للجنود المصابين وأسر القتلى.

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية الحرب غزة إسرائيل دانا أبو شمسية

مواد متعلقة

رويترز: القوات الأمريكية في سوريا تعرضت للاستهداف أربع مرات في أقل من 24 ساعة

متحدث الهلال الأحمر الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": الوضع فى غزة كارثى

جهاد الحرازين لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يبحث عن أي انتصار في غزة

القاهرة الإخبارية: حماس تنفي رفض أي كميات من الوقود من إسرائيل للاستخدام الطبي

مدير عام الصحة العالمية: لا يمكن للعالم أن يقف صامتا ومستشفيات غزة تتحول إلى مشاهد للموت

وزير فلسطيني سابق لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يطيل الحرب على غزة للبقاء في السلطة

أشرف سنجر لـ"القاهرة الإخبارية": واشنطن تميل لإسرائيل وليس للعرب

القاهرة الإخبارية: ستتوقف مستشفيات قطاع غزة بالكامل الخميس المقبل بسبب نقص الوقود

الأكثر قراءة

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

حزب الله يقصف موقع حدب يارون الإسرائيلى: إصابات مباشرة

مواجهتان للمنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال.. ماذا ينتظرنا فى فترة التوقف الدولى؟

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

لسكان هذه المناطق.. "الأرصاد" تحذر من أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان