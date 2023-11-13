مراسلة القاهرة الإخبارية: مجمل الخسائر الإسرائيلية بسبب الحرب تخطت مليار دولار

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبوشمسية، إن مجمل الخسائر الإسرائيلية، بسبب الحرب على غزة تخطت مليار دولار، بواقع تكلفة يومية 250 مليون دولار.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن نسبة الإيرادات التي كانت يمكن أن تحرزها من الاستثمار، فهناك خسارة تقدر 17 مليار دولار، بالإضافة إلى سحب العديد من الأستثمارات في إسرائيل.

ونوهت أبو شمسية، أن هناك إحصائية تفيد بأن 300 الف مستوطن غادروا البلد دون حجز تذكرة عودة، مشيرًا بأن استمرار الحرب على غزة لمدة شهر أخر سجعل الإقتصاد الإسرائيلي ينهار.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن هناك تعويضات تقدر بـ7 مليار شيكل من أجل إصلاح المستوطنات التي تتضررت بسبب الحرب، فضلًا عن التعويضات للجنود المصابين وأسر القتلى.