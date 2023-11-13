أخبار هذا المساء.. متحدث الرئاسة: مصر تقف بحزم فى دعم الشعب الفلسطينى

تنوعت أخبار هذا المساء ما بين أخبار تعليمية وسياسية واقتصادية، واجتماعية، في هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار المساء.

متحدث الرئاسة: مصر في صدارة الدفاع عن القضية الفلسطينية

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تقف بحزم وثبات في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة والحرة، مشيرًا إلى أن مصر تتحدث من موقع قوة أخلاقي نابع من تاريخها الحافل بالنضال من أجل هذه القضية العادلة، للمزيد اضغط هنا.

وفاة الفنان عثمان محمد على عن عمر ناهز 88 عامًا

أكد الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 88 عامًا، للمزيد اضغط هنا.

المستشار الألمانى: نرفض وقفًا "فوريًا" لإطلاق النار فى غزة

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، رفضه لوقف إطلاق النار فوريًا بقطاع غزة، وزعم أن الإسرائيليين يدافعون عن نفسهم من هجمات المقاومة الفلسطينية وحماس، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية، للمزيد اضغط هنا.

حملة السيسى تشارك في مؤتمر لدعم فلسطين: «مواقفه مُشرفة»

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أمس، فى مؤتمر «مجلس القبائل والعائلات المصرية»، الذى انعقد تحت عنوان: «صوت غزة من القاهرة»، لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلى منذ أكثر من شهر، للمزيد اضغط هنا.

الطيران المدنى: إحباط محاولة اختراق لموقع الشركة الإلكتروني

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، بإحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني والتصدي لها بنجاح، حيث تم حجب الموقع عن العمل كأحد الإجراءات الاحترازية، للمزيد اضغط هنا.

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟.. متحدث الرئاسة يجيب

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وممتدة بين شعبين لهما الكثير من التقارب والمحبة، كما أنها علاقات شديدة التميز على مستوى القيادة السياسية بين الدولتين، للمزيد اضغط هنا.