المستشار الألمانى: نرفض وقفًا "فوريًا" لإطلاق النار فى غزة

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، رفضه لوقف إطلاق النار فوريًا بقطاع غزة، وزعم أن الإسرائيليين يدافعون عن نفسهم من هجمات المقاومة الفلسطينية وحماس، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وقد دافع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، عن امتناع بلاده عن التصويت على قرار بشأن غزة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال شولتس، إن ألمانيا عملت جاهدة من أجل الحصول على قرار من جمعية الأمم المتحدة يكون متناسبًا بشكل واقعي مع الوضع، متابعًا: “بما إننا لم ننجح فقد امتنعنا عن التصويت”.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل تتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار لا عن وقف كامل، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف في تصريحات لـ"سي إن إن": "لن نقبل بهدنة طويلة قبل الإفراج عن المحتجزين".