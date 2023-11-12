باحث سياسي: إسرائيل تسعى لقلب الشعب الفلسطيني على المقاومة الفلسطينية

قال الدكتور طلال أبو ركبة، الباحث والمفكر السياسي، أن إسرائيل تستهدف في حربها على غزة حماس، بالإضافة إلى تنفيذ مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأضاف الباحث السياسي، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تسعى لقلب الشعب الفلسطيني على حماس، من خلال القصف العشوائي واستهداف الأطفال والنساء.

وأشار أبو ركبة، إلى أن منذ بداية الحرب على غزوة، لم يكن لإسرائيل أهداف محددة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت تطلب ما الهدف من الحرب على غزة، الأمر الذي قد يجعل مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطر.

ونوه أبو ركبة، أن إسرائيل تريد من الحرب على غزة، هو التهجير واحتلال غزة من جديد، وهذا سيكلف إسرائيل، مضيفًا أن السيناريو الأسوأ هو انتهاء الحرب دون التزامها برفع الحصار عن قطاع غزة.