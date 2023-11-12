الطريق إلى الاتحادية.. حملة السيسى تشارك فى مؤتمر لدعم فلسطين: «مواقفه مُشرفة»

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، أمس، فى مؤتمر «مجلس القبائل والعائلات المصرية»، الذى انعقد تحت عنوان: «صوت غزة من القاهرة»، لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى القطاع الذى يتعرض لعدوان إسرائيلى منذ أكثر من شهر.

وتوجه المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، بالشكر لـ«مجلس القبائل والعائلات المصرية» على دعوة الحملة لحضور المؤتمر، الذى يأتى فى سياق الدعم الشعبى المتواصل للموقف المصرى الراسخ من القضية الفلسطينية.

وقال «فوزى» إن القبائل العربية مكون أساسى من مكونات المجتمع، ولها دور مُقدر فى مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، بالاشتراك مع القوات المسلحة والشرطة المصرية، وقدمت تضحيات عديدة فى سبيل ذلك.

وتوجه رئيس حملة السيسى بالشكر لكل من أسهم فى معاونة المؤسسات الدولية والمحلية فى نقل وتحميل قوافل المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم اللوجستى لها، لتسهيل وصولها إلى معبر رفح البرى.

وشدد على أن «المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى له مواقف مشرفة بشأن ما يحدث فى غزة منذ اللحظات الأولى، إذ رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، كما رفض الحصار المفروض عليهم ومنع الخدمات والمرافق عنهم، مشددًا على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو تنفيذ مقررات الشرعية الدولية لإقامة سلام عادل ودائم وشامل، وهذا لن يحدث إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضاف: «الحملة سارت على نهج من تمثله، وشاركت فى جميع الوقفات الاحتجاجية الرافضة لما يحدث فى الأراضى الفلسطينية، والداعمة لموقف القيادة السياسية القوى، كما شاركت فى حملات التبرع بالدم، واستقبلت السفير الفلسطينى فى مقرها، فضلًا عن توجيه جميع الراغبين فى التبرع للأنشطة الانتخابية فى الحملة، إلى التبرع للقضية الفلسطينية عبر مؤسسات المجتمع الأهلى المصرى وخاصة مؤسسة (حياة كريمة)».

كما استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، فى مقرها الرئيسى بمحافظة القاهرة، وفدًا من الكيانات الشبابية، وسط ترحيب من المستشار محمود فوزى، الذى أشاد بدور الكيانات الشبابية الفعال فى المجتمع، مشيرًا إلى أن «الرئيس السيسى، فى ظل قيادته السياسية للبلاد، أولى اهتمامًا بالغًا بالشباب وبتمكينهم».

وأكد وفد الكيانات الشبابية أن المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى نفذ مشاريع غير مسبوقة للشباب، وحرص على تمكينهم فى المناصب القيادية، مشيرين إلى ضرورة تعزيز الوعى لدى الشباب بإنجازات القيادة السياسية، وتأكيد ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات.

وأشار الوفد إلى عقد عدد من المؤتمرات التوعوية السياسية والتثقيفية للشباب، وصلت إلى القرى والنجوع فى المحافظات كافة، فضلًا عن توعية شباب الجامعات بأهمية الاستحقاق الدستورى المقبل.

.. وشيوخ سيوة لوفد «التنسيقية»: أعاد الأمن إلى المحافظات الحدودية

استعرض وفد من «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، خلال لقائه عددًا من مشايخ وشباب واحة سيوة، محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين الوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين، مع العمل على توعية المواطنين بضرورة المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى.

وأشاد شيوخ الأمازيغ وعواقل قبائل سيوة بمساعى القيادة السياسية فى حفظ الأمن والأمان بالمحافظات الحدودية، مشيرين إلى ما تم من إنجازات بعد الزيارات المتكررة من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء. وقدم مشايخ وأهالى القبائل عددًا من المطالب والمقترحات للرئيس المقبل، تتعلق بتنمية واحة سيوة، واستكمال تحديث خدمات البنية التحتية من طرق مؤهلة وصرف صحى، وغيرها.

كما قدموا مقترحات لتطوير التعليم والخدمات الصحية، وآليات لخلق فرص عمل وإقامة مشروعات استثمارية، خاصة فى مجال الصناعات الغذائية، وأهمها التمور والزيتون.

كما التقت عضوات التنسيقية عددًا من سيدات واحة سيوة، وعرضن عليهن أبرز ما تقدمه التنسيقية، مع استعراض الإنجاز الذى حققته سيدات مصر خلال السنوات العشر الماضية.

ودعت عضوات «تنسيقية الشباب» سيدات واحة سيوة إلى المشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الانتخابى المقبل، مشددات على الدور المحورى للمرأة المصرية فى الاستحقاقات الانتخابية على مدار تاريخ البلاد.

فيما قدمت سيدات سيوة لوفد «التنسيقية» عدة مقترحات لتنمية دورهن فى تحقيق التنمية بالواحة، إلى جانب مطالب تتعلق بتطوير التعليم والخدمات الصحية، وإيجاد فرص عمل لسيدات الواحة، وتوعيتهن بدورهن العام فى تنمية أسرهن.

ضم الوفد كلًا من: أكمل نجاتى، ومحمد السباعى، عضوى مجلس الشيوخ ورشا فايز كليب، عضو مجلس النواب، إلى جانب عماد رءوف ونيفين إسكندر ومحمد صلاح خليفة ومارك مجدى، أعضاء التنسيقية.